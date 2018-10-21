إجراء عسكري كبير بين أمريكا ودولة خليجية

أعلنت إحدى الدول الخليجية، اليوم الأحد، عن إجراء عسكري كبير ستقوم به الولايات المتحدة معها.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، انطلقت فعاليات التمرين العسكري المشترك "آيرون ماجيك 19" بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات الأمريكية، حيث تأتي هذه التمارين ضمن العمليات التي تجريها القوات الإماراتية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بغية رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER بدعم الجيش الإماراتي... قوات يمنية تصل محافظة الحديدة

ويهدف التمرين الذي يأتي ضمن اتفاقيات التعاون العسكري المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية مما يساهم في رفع القدرة العسكرية القتالية وزيادة التنسيق بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة الأمريكية.

ويسهم "آيرون ماجيك 19"، الذي يستمر لمدة أسبوعين وبحسب (وام)، في زيادة الكفاءة الدفاعية في مجالات العمليات العسكرية والتدريب على تخطيط وتنفيذ عمليات القتال وتخطيط وتنفيذ وإسناد عمليات الإنزال البحري والهجوم على المناطق المبنية والاستخدام الأمثل المشترك للأسلحة المختلفة والتمرين بالذخيرة الحية وفعاليات التدريب الأمني الداخلي في سبيل توحيد العمل المشترك وأسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة الإماراتية بما يواكب العصر.