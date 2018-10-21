الرئيس التنفيذي لـ "ميتسوبيشي" المالية لن يشارك في مؤتمر السعودية

قالت "ميتسوبيشي يو إف جيه" المالية، اليوم الأحد، إن الرئيس التنفيذي للذراع المصرفية للمجموعة، لن يحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، لينضم إلى قائمة متنامية من مسؤولي الشركات، الذين انسحبوا من المؤتمر، بسبب المخاوف بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال متحدث باسم المجموعة اليابانية، إن إيتشي يوشيكاوا، نائب رئيس البنك سيحضر المؤتمر، بدلا من الرئيس التنفيذي كانيتسوجو مايك، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Fahad Shadeed رغم انسحاب متحدثين رئيسيين... السعودية ماضية نحو هذا الحدث

وأضافت المجموعة أن القرار أخذ بعد "تقييم الظروف بشكل شامل".

وألغى أكثر من 20 من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الولايات المتحدة وأوروبا، من بينهم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وكبار مسؤولي جيه بي مورغان تشيس، وإتش إس بي سي، خطط المشاركة في المؤتمر السعودي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، أمس السبت، عدم مشاركة أي من مسؤولي البلاد في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار "دافوس الصحراء"، المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل بالسعودية، عقب إعلان الرياض مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، داخل قنصليتها بإسطنبول.

وأعلنت الرياض، في الساعة الأولى من صباح السبت، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.