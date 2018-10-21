المالكي وعلاوي يؤكدان ضرورة الإسراع في تشكيل "حكومة قوية"

استقبل رئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق، نوري المالكي، اليوم الأحد، رئيس ائتلاف "الوطنية"، إياد علاوي، وذلك بحسب ما ذكر بيان صادر من مكتب المالكي.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس ائتلاف الوطنية، أكدا ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة "قوية" قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين.

© AP Photo / Khalid Mohammed المالكي يدعو الفائزين بالانتخابات إلى "جلسات صدق"

وقال مكتب المالكي، في بيان له، إن " رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، اليوم، رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وجرى خلال اللقاء بحث الوضع السياسي الراهن في البلاد والمنطقة، كما تم مناقشة افاق تشكيل الحكومة القادمة".

وأضاف البيان، أن الجانبين "أكدا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالاستحقاقات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في استكمال عملية البناء والإعمار وتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي وتوفير فرص العمل ورفع مستوى الخدمات".