الأردن يسلم إسرائيل مذكرتين بقرار إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر"

عمان- سبوتنيك وذكر بيان للخارجية الأردنية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام".
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد أعلن، اليوم الأحد، إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وقال العاهل في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم، من أجل الأردن والأردنيين".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)