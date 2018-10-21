الأردن يسلم إسرائيل مذكرتين بقرار إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر"

أبلغ الأردن، اليوم الأحد، إسرائيل، بانتهاء وضع يد الأخيرة على منطقتي الغمر والباقورة القائم منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين في عام 1994.

عمان- سبوتنيك وذكر بيان للخارجية الأردنية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام".

© REUTERS / CARLO ALLEGRI العاهل الأردني يعلن إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل

وتابع البيان أن الوزارة "سلمت المذكرتين للحكومة الإسرائيلية وفقا لنصوص الملحقين رقم 1 (ب) و 1 (ج) اللذين ينصان في البند السادس منهما على سريانهما لمدة 25 سنة منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز النفاذ، وعلى تجديدهما تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الثاني بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنه من تاريخ التجديد".

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد أعلن، اليوم الأحد، إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقال العاهل في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم، من أجل الأردن والأردنيين".