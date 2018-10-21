مصر... سامح شكري يبحث العلاقات الثنائية مع نائب وزير خارجية اليونان

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نائب وزير الخارجية اليوناني، تيرينس كويك، إذ تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على كافة الأصعدة، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، إن شكري استهل اللقاء بالترحيب بمستوى التقدم المحرز على صعيد تطور العلاقات الثنائية، والتي باتت توصف بأنها علاقات صداقة وشراكة استراتيجية، ولاسيما في ظل حرص والتزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوناني على تعزيز هذه العلاقات والانتقال بها إلى أفاق أفضل.

© AFP 2018 / AXEL SCHMIDT سامح شكري يستقبل رئيس البرلمان العراقي في القاهرة

وأعرب حافظ عن "تقدير مصر للتنسيق المتواصل بين مصر و اليونان داخل المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أطر التعاون القائمة في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، والتي تعد نموذجا للشراكة والتعاون المثمر والبناء في منطقة المتوسط، نظرا لما توليه قيادات الدول الثلاث من أهمية كبيرة لهذه الآلية".

وأضاف حافظ، أن الجانبان اتفقا خلال اللقاء على أهمية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية، لترتقي إلى ذات المستوى التي تتميز به العلاقات السياسية، سواء بزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين أو من خلال تعزيز التجارة البينية.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى إمكانية استفادة اليونان من المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، باعتبارها منفذا للقارة الأفريقية.

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تطرق كذلك إلى المؤتمر المقرر في لندن للأطباء المصريين واليونانيين والقبارصة بنهاية الشهر الجاري، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية لمبادرة إحياء الجذور بين الدول الثلاث، إذ تم التأكيد على قيمة هذه المبادرة في تجسيد عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان وقبرص وأهمية تنشيط التقارب بين جاليات الدول الثلاث للمساعدة في دفع آليات التعاون المختلفة.

ومن جانبه، نقل نائب وزير خارجية اليونان تحيات رئيس وزراء ووزير خارجية بلاده إلى الوزير شكري، معربا عن تقدير بلاده لعمق وخصوصية العلاقات مع مصر، وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عديدة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص بما يحقق مصالح الجانبين.

كما حرص "كويك" على الاستماع لرؤية مصر حول العديد من التحديات ذات الاهتمام المشترك.