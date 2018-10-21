بالفيديو والصور... الأمطار تسبب أنهارا في دمشق ووفاة 3 أشخاص

شهدت العاصمة السورية دمشق أمس السبت أمطارا غزيرة تسببت بتشكل السيول في الكثير من الشوارع والأحياء وأدت إلى وفاة طفلتين وشاب في منطقة وادي بردى، بالإضافة إلى غرق عدد من السيارات.

وبحسب "سانا"، فقد توفيت طفلتان وشاب في بلدتي دير مقرن وكفير الزيت في وادي بردى بريف دمشق وتضررت العديد من المنازل في المنطقة جراء السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky بالفيديو... شاب سوري يقفز من سيارته الغارقة بأحد أنفاق دمشق

وبين رئيس بلدية دير مقرن محمد حميدان عودة أن الطفلتين أسيل الخطيب البالغة من العمر أربع سنوات وهديل اللحام ذات الست سنوات توفيتا نتيجة اجتياح السيول صالة الأفراح في البلدة بشكل مفاجئ حيث لم يتمكن أحد من إنقاذهما بسبب سرعة السيول وقوتها.

من جهته أوضح رئيس بلدية كفير الزيت، محمد أمين أحمد، أن السيول جرفت الشاب محمد أحمد سرور، البالغ من العمر 35 عاما، أثناء محاولته إنقاذ بعض الأشخاص وسحبته من ساحة الأيتام إلى ساحة شكر سعيد في البلدة ما أدى إلى وفاته.

وأشار أحمد إلى انهيار ثلاثة منازل بالكامل وتضرر مئتي منزل في بلدة كفير الزيت إضافة إلى تعطل شبكتي المياه والصرف الصحي.

ويظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي امتلاء نفق الفيحاء في دمشق بالمياه وغرق سيارات فيه.



