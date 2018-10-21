بالفيديو والصور... الأمطار تسبب أنهارا في دمشق ووفاة 3 أشخاص

وبحسب "سانا"، فقد توفيت طفلتان وشاب في بلدتي دير مقرن وكفير الزيت في وادي بردى بريف دمشق وتضررت العديد من المنازل في المنطقة جراء السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس.
من جهته أوضح رئيس بلدية كفير الزيت، محمد أمين أحمد، أن السيول جرفت الشاب محمد أحمد سرور، البالغ من العمر 35 عاما، أثناء محاولته إنقاذ بعض الأشخاص وسحبته من ساحة الأيتام إلى ساحة شكر سعيد في البلدة ما أدى إلى وفاته.
وأشار أحمد إلى انهيار ثلاثة منازل بالكامل وتضرر مئتي منزل في بلدة كفير الزيت إضافة إلى تعطل شبكتي المياه والصرف الصحي.
ويظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي امتلاء نفق الفيحاء في دمشق بالمياه وغرق سيارات فيه.
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