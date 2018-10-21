البرلمان المصري يوافق على قرار السيسي بتمديد "الطوارئ"

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن البرلمان وافق على تمديد "حالة الطوارئ" اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر/ تشرين الأول.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy الرئيس المصري يعلن "الطوارئ" 3 أشهر في البلاد

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بعد أن ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بيانا بشأن هذه الحالة، ومن ثم تمت إحالته للجنة العامة لدراسته، والتي بدورها وافقت عليه.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك"، وذلك بحسب "الأهرام".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار رقم 473 لسنة 2018، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أشهر.

ونص قرار الرئيس السيسي على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، يبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة، صباح أمس الاثنين، 15 أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاء في القرار أيضا أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".