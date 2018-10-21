بيان مشترك… بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو لبذل المزيد من الجهود في تحقيقات مقتل خاشقجي

دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لبذل المزيد من الجهود في التحقيقات بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي حتى التوصل إلى الحقيقة بطريقة شاملة وشفافة.

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إن موقفهم النهائي بشأن مقتل خاشقجي سيبنى على أساس مصداقية التفسيرات وتحديد المسؤولين عن الواقعة.

يتبع…