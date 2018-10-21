5 إجراءات اتخذتها السعودية لكشف حقيقة مقتل خاشقجي (فيديو)

أعلنت السعودية أبرز خمسة إجراءات تم اتخاذها لكشف حقيقة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي أعلنت الرياض وفاته رسميا، فجر السبت الماضي.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية على حسابها الرسمي على "تويتر" رسما توضيحيا يرصد الإجراءات، التي اتخذتها الرياض لكشف تفاصيل ما حدث لجمال خاشقجي، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر، وأن هناك إجراءات حازمة يتم اتخاذها، منها إعادة هيكلة المخابرات.

#شاشة_الخارجية |

هذا ما قامت به المملكة العربية السعودية🇸🇦

للوصول إلى الحقيقة.. ومحاسبة المتورطين pic.twitter.com/ftXfzygtUS — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 20, 2018

وقالت الخارجية السعودية إن الرياض فعلت وستفعل كل ما يحقق العدالة في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أن الخطوة الأولى جرت في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث تم إرسال وفد من المحققين إلى تركيا، وفي 11 أكتوبر، قام فريق أمنى مشترك بتفتيش مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، تلى ذلك، الخطوة الثالثة، التي تمثلت في أمر من العاهل السعودي الملك سلمان للنائب العام بفتح تحقيق في القضية، حيث بدأت التحقيقات بعد الحصول على معلومات من السلطة التركية.

للوصول إلى كافة الحقائق.. ومحاسبة جميع المتورطين

التحقيقات مستمرة مع 18 موقوفاً على ذمة قضية المواطن جمال خاشقجي pic.twitter.com/mN4AQ0DUhN — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 20, 2018

ولفتت الخارجية السعودية إلى أن التحقيقات الأولية، التي تجريها النيابة العامة، أظهرت أن الاشتباك بالأيدي بين بعض موظفي السفارة وخاشقجي أدى إلى وفاته، مشيرة إلى أن النيابة تحقق مع 18 شخصا متهمين في الحادث.

#انفوجرافيك_الخارجية|



تحقيق مستمر

اجراءات حازمة

إعادة هيكلة الاستخبارات



🇸🇦فعلنا وسنفعل كل ما يحقق العدالة🇸🇦 pic.twitter.com/3XcXMlupJk — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 20, 2018

ونوهت الخارجية السعودية إلى أن الملك سلمان وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وإعفاء عدد من المسؤولين عن تلك التحقيقات.

#إنفوجرافيك_الخارجية | برئاسة ولي العهد.. لجنة لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة pic.twitter.com/5W63vPCQpi — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 20, 2018

ونشرت الخارجية السعودية فيديو يظهر تفاصيل ما تقوم به المملكة للوصول لحقيقة ما حدث، بحسب قولها.

وأعلنت السلطات السعودية، الجمعة الماضي، مقتل خاشقجي إثر "شجار" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وذلك بعد 18 يوما على واقعة اختفائه.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

ويأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

#إنفوجرافيك_الخارجية | استمراراً لنهجنا في ترسيخ أسس العدل.. نحاسب أي مقصر كائناً من كان pic.twitter.com/n5crb23eD4 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 20, 2018

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي — حتى إعلان خبر وفاته — إذ قالت أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما أصرت الرياض على أنه غادر بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن النيابة العامة السعودية تؤكد أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن (18) شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.