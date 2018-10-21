رئيس الوزراء العراقي المكلف ينفي صدور خطاب حول توزيع الحقائب الوزارية

نفى رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي صحة ما تناقلته وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي حول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

بغداد — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف، في بيان اليوم الأحد، "نؤكد أنه لم يصدر من مكتب رئيس الوزراء المكلف أي كتاب بهذا الصدد [موجه للكتل السياسية حول تشكيل الحكومة]، وأن ما يتداول لا صحة له مطلقا ومزور".

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وأضاف البيان "نهيب بوسائل الإعلام ومن يتداول هذه الكتب المزورة تحري الدقة وعدم الانجرار لمثل هكذا أكاذيب أهدافها خلط الأوراق وتضليل الرأي العام".

وكان مستخدمو مواقع تواصل اجتماعية ووسائل إعلام محلية نشروا خطابا لمكتب رئيس الوزراء العراقي المُكلف حول "توزيع مناصب وحقائب وزارية في الحكومة الجديدة بحسب اتفاقات مبرمة بين الكتل السياسية"، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.

وكان عبد المهدي أعلن، الأربعاء الماضي، عزمه الإعلان عن تشكيلته الوزارية الأسبوع الجاري، وأنه يجري اتصالات لتحددي موعد للتصويت عليها من قبل البرلمان.

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف عبد المهدي، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وينص الدستور العراقي على إعطاء مهلة 30 يوما لرئيس الوزراء المُكلف لتشكيل حكومته.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/أيار الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني، وتصدرت قائمة "سائرون" بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد.