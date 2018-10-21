حاولوا التسلل لمواقع الجيش... مقتل وإصابة 13 من "الحوثيين" في البيضاء

سقط ثلاثة عشر فردا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بين قتيل وجريح خلال محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش اليمني بمحافظة البيضاء غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" حاولوا التسلل باتجاه مواقع للجيش في جبل القرحاء ومنطقة أعشار بجبهة ناطع شمال البيضاء.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... معارك وقصف متبادل جنوب الحديدة

وأضاف المصدر أن الجيش أحبط محاولات "أنصار الله"، وكبد المهاجمين خمسة قتلى وثمانية جرحى.

كما لفت المصدر إلى مقتل وإصابة آخرين من "أنصار الله" بقصف مدفعية الجيش تعزيزات كانت متجهة إلى جنوب وادي فضحة في مديرية الملاجم.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" أن الجماعة شنت قصفا مدفعيا على تجمع للجيش في جبهة قانية شمال البيضاء، أسفر عن مقتل وإصابة العديد من العسكريين بينهم قيادات وتدمير آليات.

وأشارت إلى أن "أنصار الله" نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش في جبهة ناطع، ألحقت خسائر في صفوفه.

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 18 أبريل/نيسان السيطرة على غالبية سلسلة جبال القرحاء الواقعة بين مديريتي ناطع والملاجم، إثر معارك مع "الحوثيين".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.