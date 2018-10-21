الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لزيادة الدعم الإنساني

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، اليوم الأحد، دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، "برنامج الأغذية العالمي للاستفادة المثلى من المانحين خصوصا الدعم الأخير المقدم من المملكة المتحدة والمقدرة بـ 33 مليون دولار لدعم العملية الإغاثية في اليمن، ووضع برامج إغاثية متكاملة وزيادة حصص المحافظات اليمنية من المواد الإغاثية المختلفة".
ويعاني اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها تحالف عسكري عربي تقوده السعودية منذ مارس/آذار 2015، لدعم الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة والإطاحة به، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من سكان البلاد، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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