الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لزيادة الدعم الإنساني

حثت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمانحين على تقديم مزيد من الدعم الإنساني لليمن، في كافة المجالات ومساندة الحكومة اليمنية في المشاريع الإنسانية ومشاريع تعزيز الاستقرار.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، اليوم الأحد، دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، "برنامج الأغذية العالمي للاستفادة المثلى من المانحين خصوصا الدعم الأخير المقدم من المملكة المتحدة والمقدرة بـ 33 مليون دولار لدعم العملية الإغاثية في اليمن، ووضع برامج إغاثية متكاملة وزيادة حصص المحافظات اليمنية من المواد الإغاثية المختلفة".

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وطالب الوزير فتح، منظمات الأمم المتحدة إلى "الانتقال من التشخيص للحالة الإنسانية في اليمن إلى مرحلة المعالجة لتلك الحالة وذلك من خلال وضع برامج إغاثية متكاملة لمواجهة وتطبيق مبدأ لامركزية العمل الإغاثي بما يحقق الكفاءة في الاستفادة من الأموال المخصصة للشعب اليمني والفاعلية في إنجاز الأعمال والأهداف الإغاثية المختلفة، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الانتقال للمرحلة الثانية من العمل الإغاثي وبما يعزز الاستقرار في المحافظات المحررة كمرحلة أولى".

ويعاني اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها تحالف عسكري عربي تقوده السعودية منذ مارس/آذار 2015، لدعم الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة والإطاحة به، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من سكان البلاد، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.