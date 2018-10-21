نتنياهو: سيتم إخلاء الخان الأحمر سواء بموافقة السكان أم لا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيتم هدم تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة.

وغرد نتنياهو عبر "تويتر" اليوم الأحد: "سيتم إخلاء الخان الأحمر بموافقة السكان أو من دونها. هذا لن يستغرق أسابيع كثيرة بل سيتم القيام بذلك بشكل أسرع بكثير"، مضيفا نتنياهو "سنتخذ بعض الخطوات التمهيدية الضرورية على الساحة الدولية وسنعطي فرصة أخيرة للإخلاء بموافقة السكان ولكن على أي حال سيتم إخلاء بشكل حقيقي".

وجاء ذلك في أعقاب قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الذي صوت، على مقترح نتنياهو بتأجيل هدم الخان الأحمر لعدة أسابيع، وذلك بغية استنفاذ المفاوضات التي أعلن عنها نتنياهو والتي تهدف إلى تنظيم قضية إخلاء التجمع السكني بالتوافق.

سيتم إخلاء الخان الأخمر سواء بموافقة السكان أم لا. هذا لن يستغرق أسابيع كثيرة بل سيتم القيام بذلك بشكل أسرع بكثير. سنتخذ بعض الخطوات التمهيدية الضرورية على الساحة الدولية وسنعطي فرصة أخيرة للإخلاء بموافقة السكان ولكن على أي حال سيتم إخلاء بشكل حقيقي. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 21, 2018

وأشار التلفزيون الرسمي الإسرائيلي إلى أن قرار نتنياهو جاء إثر الضغوطات الأوروبية التي طالبت بعدم هدم الخان الأحمر، وتهديدات السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل إذا ما تم هدم الخان دون موافقة سكانه والتوصل إلى اتفاق.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أنها قررت تأجيل هدم تجمع الخان الأحمر "لفحص بدائل أخرى".

جميعنا موحدون حول الغاية وهي إخلاء هذا البناء غير الشرعي. لا جدال حول ذلك. سيتم إخلاء الخان الأخمر وفي القريب العاجل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 21, 2018

كانت قوات الأمن الإسرائيلية أعلنت أنها مستعدة لإخلاء التجمع البدوي، وتنتظر التعليمات للقيام بذلك، كما يواصل مئات المتضامنين والنشطاء الرباط في الخان الأحمر لليوم الـ123، لمواجهة هدم إسرائيلي متوقع للتجمع.

ويقع تجمع الخان الأحمر على الطريق الواصل بين مدينة القدس المحتلة والبحر الميت، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية بحسب اتفاق "أوسلو" الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.