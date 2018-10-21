تركيا تتخذ إجراء جديدا بشأن خطيبة خاشقجي

كشف حاكم مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن إجراء جديد تم اتخاذه بشأن خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قالت السعودية إنه توفي داخل قنصليتها، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وقرر حاكم إسطنبول، توفير حماية أمنية لخطيبة جمال خاشقجي، الذي أعلنت السعودية، الجمعة الماضية، مقتله بمشاجرة داخل قنصليتها في إسطنبول، وذلك بعدما اختفى منذ دخوله القنصلية في 2 أكتوبر الجاري لإنهاء إجراءات خاصة بالزواج.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن "حاكم ولاية إسطنبول اتخذ قرارا بتوفير الحماية لخديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، حيث خصصت مديرية أمن إسطنبول عناصر لحمايتها على مدار الساعة".

© AFP 2018 / OZAN KOSE 5 إجراءات اتخذتها السعودية لكشف حقيقة مقتل خاشقجي (فيديو)

وأعلنت السلطات السعودية، الجمعة الماضي، مقتل خاشقجي إثر "شجار" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وذلك بعد 18 يوما على واقعة اختفائه.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

ويأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي — حتى إعلان خبر وفاته — إذ قالت أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما أصرت الرياض على أنه غادر بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن النيابة العامة السعودية تؤكد أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن (18) شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.