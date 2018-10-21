"أنصار الله" تستهدف الجيش اليمني بقصف صاروخي ومدفعي

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" أطلقوا صاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات للجيش غرب جبل أبو النار الاستراتيجي شرق مدينة حرض غرب حجة".
في سياق متصل، ذكر المصدر أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب خامس بغارة لطيران التحالف على سيارتهم في منطقة بني حسن بمديرية عبس شمال غربي حجة.
ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي. وتقول الأمم المتحدة أن النزاع خلف ما لا يقل عن 16 ألف قتيل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)