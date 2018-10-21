"أنصار الله" تستهدف الجيش اليمني بقصف صاروخي ومدفعي

شن مسلحو جماعة أنصار الله، اليوم الأحد، قصفا على قوات تابعة للجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" أطلقوا صاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات للجيش غرب جبل أبو النار الاستراتيجي شرق مدينة حرض غرب حجة".

© REUTERS / Faisal Nasser القوات المشتركة تعلن مقتل 75 من مسلحي "أنصار الله" بغارات للتحالف

وأضاف أن مدفعية " أنصار الله " استهدفت بالتزامن مع القصف الصاروخي، مواقع للجيش غرب جبل أبو النار الذي يطل على مدينة ووادي حرض وعشرات التباب التابعة لمديرية حرض المتاخمة لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

في سياق متصل، ذكر المصدر أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب خامس بغارة لطيران التحالف على سيارتهم في منطقة بني حسن بمديرية عبس شمال غربي حجة.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي. وتقول الأمم المتحدة أن النزاع خلف ما لا يقل عن 16 ألف قتيل.