ودع خطيبته وخضع للتفتيش... شاهد الظهور الأخير لخاشقجي أمام القنصلية (فيديو)

بثت قناة تركية، مقطع فيديو يبين الظهور الأخير للصحفي السعودي جمال خاشقجي وخطيبته التركية خديجة جنكيز أمام قنصلية بلاده في إسطنبول قبل دخوله إليها ومقتله.

وأظهر الفيديو الذي بثته قناة "TRT" التركية، وداع خاشقجي لخطيبته وتسليمها هواتفه النقالة قبل أن يقوم مسؤول الأمن بتفتيشه لدخوله باب القنصلية.

وكان الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولم ير بعد ذلك.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه اعترفت السلطات السعودية، يوم الجمعة، بمقتل خاشقجي، إثر شجار داخل قنصليتها بإسطنبول.

TRT World has obtained exclusive pictures which show Saudi journalist Jamal Khashoggi entering the Saudi consulate in Istanbul on October 2, https://t.co/2B7EFZFHti pic.twitter.com/y3lU9CGBg5 — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 21, 2018

وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت وفاته، وتم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.

وكانت عدة دول ومنظمات غربية، على رأسها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، طالبت الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول.