وفد ليبي يبحث مع المبعوث الأممي قانون الاستفتاء

طرابلس — سبوتنيك. جاء هذا خلال لقاء عدد من أعضاء هيئة الدستور الليبي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز بالعاصمة طرابلس.
وأضافت عمران أن "وفد هيئة الدستور أكد على حق الليبيين في إقرار دستورهم الدائم، كما نوقشت السبل الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى دور الدستور في إنهاء الأجسام الانتقالية وتوحيد المؤسسات وإرساء الاستقرار".
وتابعت أن النقاشات تناولت أيضا استعدادات الهيئة التأسيسية للتوعية الدستورية قبل إجراء الاستفتاء في كل أنحاء ليبيا، وكيفية تذليل العقبات التي يمكن أن تعترض سبيل الاستفتاء"، موضحة أنه تم التطرق إلى البدائل الممكنة للوصول إلى إكمال العملية الدستورية والتحول إلى دولة تحتكم إلى دستور دائم".
وأشارت عمران إلى أن "البعثة الأممية أكدت على أهمية إكمال المسار التأسيسي وعلى احترام خيارات الشعب الليبي وعلى التزامها بتقديم الدعم للعملية الدستورية".
يشار أن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الجيلاني أرحومة يعقد هذه الفترة سلسلة من لقاءات في طرابلس حيث التقى الخميس الماضي برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.
وكان مجلس النواب الليبي قد أقر، خلال جلسة طارئة منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور دون تسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء تعديل عاشر على الإعلان الدستوري الصادر في 11 آب/أغسطس 2011.
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