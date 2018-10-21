وفد ليبي يبحث مع المبعوث الأممي قانون الاستفتاء

أكد وفد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، اليوم الأحد، على حق الشعب الليبي في إقرار الدستور الدائم للبلاد وحقهم بالاستفتاء عليه.

طرابلس — سبوتنيك. جاء هذا خلال لقاء عدد من أعضاء هيئة الدستور الليبي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز بالعاصمة طرابلس.

© AP Photo / Michel Euler ليبيا... السراج يبحث مع القادة العسكريين تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين طرابلس

وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي ناديا عمران، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفدا من الهيئة برئاسة الدكتور الجيلاني أرحومة رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز بمقر البعثة بطرابلس"، مشيرة إلى أن "الحوار تركز على مستجدات العملية الدستورية وقانون الاستفتاء على الدستور الليبي الدائم للبلاد".

وأضافت عمران أن "وفد هيئة الدستور أكد على حق الليبيين في إقرار دستورهم الدائم، كما نوقشت السبل الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى دور الدستور في إنهاء الأجسام الانتقالية وتوحيد المؤسسات وإرساء الاستقرار".

وتابعت أن النقاشات تناولت أيضا استعدادات الهيئة التأسيسية للتوعية الدستورية قبل إجراء الاستفتاء في كل أنحاء ليبيا، وكيفية تذليل العقبات التي يمكن أن تعترض سبيل الاستفتاء"، موضحة أنه تم التطرق إلى البدائل الممكنة للوصول إلى إكمال العملية الدستورية والتحول إلى دولة تحتكم إلى دستور دائم".

وأشارت عمران إلى أن "البعثة الأممية أكدت على أهمية إكمال المسار التأسيسي وعلى احترام خيارات الشعب الليبي وعلى التزامها بتقديم الدعم للعملية الدستورية".

يشار أن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الجيلاني أرحومة يعقد هذه الفترة سلسلة من لقاءات في طرابلس حيث التقى الخميس الماضي برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.

وكان مجلس النواب الليبي قد أقر، خلال جلسة طارئة منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور دون تسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء تعديل عاشر على الإعلان الدستوري الصادر في 11 آب/أغسطس 2011.