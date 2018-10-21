دمشق توافق على زيارة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقعين في سوريا

وقال المقداد لوكالة "سبوتنيك": لقد أعطينا الضوء الأخضر لجميع الزيارات التي طلبتها المنظمة، بما في ذلك هذه الزيارة. وهذا فحص رسمي لغرض محدد، ولا نقوم بأي شكل من الأشكال في الوقوف أمام عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونمنحها كل فرصة للتحقق من إنجازاتنا — وعلى وجه التحديد، نقوم بالوفاء بجميع التزاماتنا أمام المنظمة.
ومن الجدير بالذكر أن الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، قد وافقت على اقتراح بريطانيا بتوسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما يخول المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية. وصوتت لصالح مشروع القرار 82 دولة مقابل 24 دولة رفضت مشروع القرار.
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