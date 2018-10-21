قتلى وجرحى من "أنصار الله" بقصف لقوات هادي شرق صنعاء

سقط قتلى وجرحى من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بقصف شنه الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مصدر ميداني قوله إن "مدفعية الجيش استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في منطقة محلي بمديرية نهم كان يتجمع فيه أكثر من ثلاثين حوثيا".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تستهدف الجيش اليمني بقصف صاروخي ومدفعي

وأضاف الموقع أن "القصف المدفعي كان مركزا ودقيقا وخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين".

وأشار إلى "إعطاب مدفعية الجيش بقصف مماثل آلية قتالية للميليشيا في المنطقة ذاتها، ومقتل وإصابة من كان على متنها".

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلو مترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي "أنصار الله".





وتمثل المعارك في نهم جانبا مما تشهده اليمن، إذ يقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من جماعة " أنصار الله ".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.