مسؤولة أممية: 88% من اللاجئين السوريين في لبنان يريدون العودة

أكدت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) في لبنان ميراي جيرار، أن "88 % من اللاجئين السوريين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم".

ونقلت "الميادين" عن جيرار قولها في حلقة نقاشية في لبنان، "إن الأسباب التي تجعل اللاجئين يتريثون بالعودة إلى سوريا لا تتعلق بصورة أساسية بمسألة الحل السياسي ولا بمسائل إعادة الإعمار، بل بإزالة عدد من "العوائق العملية".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin مشاكل اللاجئين العائدين على طاولة الدفاع الروسية ومفوضية اللاجئين

وتابعت المسؤولة: "ومنها مخاوف تتعلق بالممتلكات والأوراق الثبوتية ووثائق الأحوال الشخصية ووضعهم القانوني في بلدهم".

وكان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين أعلن أمس السبت عن عودة أكثر من 180 لاجئا سوريا إلى وطنهم، من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز في نشرته اليومية: "خلال اليوم الماضي، عاد 182 سوريا إلى الجمهورية العربية السورية، وهم 140 شخصا بينهم 41 سيدة و70 طفلا، تركوا لبنان عبر معابر جديدة يابوس وتلكلخ، و42 شخصا بينهم 21 سيدة و21 طفلا، غادروا الأردن عبر معبر نصيب الحدودي".

ووفقا للمركز، بلغ إجمالي السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ 18 تموز/يونيو نحو 19 ألف و735 لاجئا.