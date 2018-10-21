سيناتور أمريكي يدعو إلى نقل السلطة من محمد بن سلمان إلى عضو آخر فى العائلة المالكة

قال العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، راند بول، إن حل الأزمة السياسية في السعودية يجب أن يكون نقل السلطة من محمد بن سلمان إلى عضو آخر في العائلة المالكة.

وأضاف بول عبر مقابلة له مع قناة "Fox News" أن "البيان الذي نشرته وسائل الإعلام باسم السلطات السعودية يفيد بأن موظف صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي توفي نتيجة لقتال في قنصلية بلاده في تركيا "مهين"، وأن حل الأزمة السياسية هو أنه يجب على ولي العهد أن يرحل".

وأشار السيناتور بأنه، وفقا للسلطات التركية، وصلت مجموعة من السعودية إلى تركيا، بما في ذلك مسؤول من دائرة الأمير محمد بن سلمان ، وخبير في تشريح الجثث لقتل الصحفي.

وقال السيناتور "لا يوجد أي خيار بأنه تم إرسال 15 شخصا إلى تركيا لقتل صحفي معارض دون موافقة ولي العهد".

ويشار إلى أن في وقت سابق، أعلن السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أنه يخطط لفرض عقوبات صارمة ضد المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه تعرض للإهانة الشخصية من قبل الحادثة. وذكر أيضا أنه لا يستطيع التعامل مع هذا البلد طالما بقي قادتها الحاليين في السلطة.