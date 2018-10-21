اليمن... "أنصار الله" تعتزم فصل الموظفين الحكوميين المؤيدين للتحالف

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" عن نيتها فصل الموظفين العموميين المنقطعين عن العمل والمؤيدين للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH اليمن... انشقاق نائب وزير التربية في حكومة الإنقاذ

القاهرة — سبوتنيك . وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله ، وجهت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الإنقاذ بصنعاء، تعميما إلى الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء القطاعات الحكومية في مناطق سيطرة الجماعة، لموافاتها بأسماء وبيانات الموظفين المنقطعين عن العمل المشاركين مع (العدوان) وذلك خلال سبعة أيام كحد أقصى.

وذكرت الخدمة المدنية أن الإجراء يأتي "بناء على قرار مدير مكتب رئاسة الجمهورية رقم (48) وتاريخ 23 / 9 / 2018 عطفا على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تشكيل لجنة برئاسة جهاز الأمن القومي (المخابرات) للنظر في أوضاع المنقطعين عن العمل والمشاركين مع العدوان".

وتوعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المماطلة والممتنعة، محملة وحدات الخدمة العامة المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة البيانات المرفوعة منها.