السودان: اجتماع لرؤساء أركان جيوش "الإيقاد" بالخرطوم

يعقد رؤساء أركان مجموعة دول الإيقاد الأفريقية اجتماع بالعاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين، بشأن تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاقية السلام الموقعة بين أطراف الصراع بجنوب السودان.

© REUTERS / جنوب السودان تعتدي على قوات حفظ السلام بأراضيها

الخرطوم — سبوتنيك . وذكر بيان صحفي لوزارة الدفاع السودانية، اليوم الاثنين، أن "الخرطوم، تستضيف، صباح الاثنين، اجتماع لرؤساء أركان دول الإيقاد، "أثيوبيا، كينيا، أوغندا، راوندا، الصومال، جيبوتي وجنوب السودان"، وذلك بشأن إنفاذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية السلام الموقعة بين أطراف النزاع في دولة جنوب السودان والتي احتضنتها الخرطوم للتفاوض والتوقيع عليها".

ويشار إلى أن أطراف الصراع بجنوب السودان قد وقعوا في السادس من حزيران/ يوليو الماضي على اتفاقية الترتيبات الأمنية لتجميع ونشر قوات المعارضة والحكومية حتى تصبح نواة لجيش وطني لجنوب السودان.

وشهدت جنوب السودان حربا أهلية اندلعت في كانون الأول/ ديسمبر 2013 بين القوات الحكومية وقوات موالية لقائد المعارضة ريك مشار، تسببت في قتل آلاف من العسكريين والمدنيين إضافة إلى نزوح وهجرة الملايين من السكان إلى داخل وخارج جنوب السودان.