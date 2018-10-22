شاهد... بطولة الفئات العمرية بكرة القدم تتحول إلى ساحة عراك في لبنان

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأحد، مقطع فيديو لإحدى مباريات كرة القدم في لبنان التي تحولت من صراع على الكرة إلى صراع بين لاعبي الفريقين والحكم.

وأظهر الفيديو اللقطات الأولى من العراك بين فريقين محليين لبنانيين، الذي تطور بعد ذلك إلى ملاحقة من لاعبي فريق للحكم الذي بدأ بالهرولة داخل الملعب هربا من الضرب.

هذه الظاهرة هي ليست الأولى من نوعها في الملاعب اللبنانية، لكن اللافت بالموضوع أن كل الأحداث السابقة كانت تحصل في مباريات الدرجة الأولى لكرة القدم بين اللاعبين المحترفين، لكن الظاهرة انتقلت اليوم إلى مباريات الفئات العمرية لكرة القدم.

وعلق مقدم ومذيع رياضي على "إذاعة صوت الشعب" اللبنانية، حسن يونس، على الفيديو، قائلا: "المضحك المبكي إذًا بالفئات العمرية وهيك التربية والأخلاق والحق على القيمين على النادي المهاجم للحكم وعدم وضع حد للإداري أو المدرب الذي سمح لأطفال تدخل بالعراك…من مباراة طرابلس وأتلتيكو على ملعب غزير".