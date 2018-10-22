فيديو يكشف "تفاصيل الخطأ القاتل" في عملية خاشقجي

نشرت قناة "العربية"، مساء أمس الأحد، فيديو يصور تفاصيل قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ اختفائه حتى الإعلان عن مقتله.

واستند الفيديو إلى تصريحات مسؤول سعودي كبير لوكالة "رويترز"، مشيرا إلى أن الخطة كانت تهدف لإعادة خاشقجي إلى الرياض، لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة.

وأفاد المصدر لـ"رويترز"، أن نائب رئيس المخابرات أحمد عسيري، شكل فريقا من 15 شخصا للسفر للقنصلية وإحضار خاشقجي بالإقناع، لكن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني رشح العقيد ماهر المطرب أن يكون جزءا من الفريق لأن خاشقجي يعرفه شخصيا.

وأعلنت الرياض، في الساعة الأولى من صباح السبت الماضي، مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.