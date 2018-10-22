الرئيس الإندونيسي يلتقي الجبير ويعرب عن أمله في تحقيق "شفاف" بشأن مقتل خاشقجي

أعلن وزير خارجية إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإندونيسي التقي بوزير الخارجية السعودي وأعرب عن أمله في أن يكون التحقيق في مقتل جمال خاشقجي "شفافا وشاملا".