روسيا ترصد خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد 7 خروقات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 الساعة الأخيرة، فيما لم يرصد الجانب التركي أية انتهاكات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي حول الوضع في سوريا: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، 7 خروقات لنظام وقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية — 1 وفي حلب — 6، بينما لم يسجل الجانب التركي أية خروقات قط ".

هذا وجاء في النشرة، أن مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 الساعة الأخيرة قام بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، بهدف إيصال مساعدات إنسانية تضم 300 سلة غذائية بوزن إجمالي 1.29 طن، وذلك إلى قرية الجسرين بريف دمشق.

وخلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك بلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.