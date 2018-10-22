بعد يوم من إعفائه بأمر الملك سلمان... سعود القحطاني يغرد من جديد

خرج سعود القحطاني المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي، بتغريدة جديدة، صباح اليوم الاثنين، بعد يوم من قرار العاهل السعودي الملك سلمان، بإعفائه من منصبه، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال القحطاني، في تغريدة على "توتير": "هناك فارق جوهري بين عقلية المواطن السعودي وبين المقيمين والمجنسين في جزيرة تنظيم الحمدين. المنصب بمفهومنا هو تكليف ومسؤولية وطنية، بينما هم يرونه وسيلة للاسترزاق وزيادة الأرصدة البنكية. كل سعودي هو جندي ولائه لله ثم لمليكه ووطنه. لا يمكن أن يفهموا الفرق. فهي أشياء لا تشترى".

هناك فارق جوهري بين عقلية المواطن السعودي وبين المقيمين والمجنسين في جزيرة تنظيم الحمدين.

المنصب بمفهومنا هو تكليف ومسؤولية وطنية، بينما هم يرونه وسيلة للاسترزاق ووزيادة الأرصدة البنكية.

كل سعودي هو جندي ولائه لله ثم لمليكه ووطنه.

لا يمكن أن يفهموا الفرق. فهي أشياء لا تشترى. — سعود القحطاني (@saudq1978) October 22, 2018

​وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، فجر السبت الماضي، أمرا ملكيا بإعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه. وجاء في الأمر الملكي: "يعفى معالي الأستاذ / سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه" مضيفا "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وفي أول رد على الأمر الملكي، قال القحطاني عبر حسابه على "تويتر": "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين؛ على الثقة الكبيرة التي أولوني إياها، ومنحي هذه الفرصة العظيمة للتشرف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية".وأَضاف:سأظل خادما وفياً لبلادي طول الدهر، وسيبقى وطننا الغالي شامخا بإذن الله تعالى".

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين؛ على الثقة الكبيرة التي أولوني إياها، ومنحي هذه الفرصة العظيمة للتشرف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية…

سأظل خادماً وفياً لبلادي طول الدهر، وسيبقى وطننا الغالي شامخاً بإذن الله تعالى. — سعود القحطاني (@saudq1978) October 20, 2018

يأتي ذلك، على خلفية الكشف عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول مطلع الشهر الحالي.