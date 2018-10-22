السفير السوداني في موسكو: نحتاج إلى بناء مزيد من الثقة بين روسيا وأفريقيا

صرح السفير السوداني لدى روسيا، نادر يوسف الطيب بابكر، اليوم الاثنين، أن هناك حاجة لبناء مزيد من الثقة بين أفريقيا وروسيا عبر التواصل، لأنه يوجد ضعف في المعلومات عن أفريقيا وعن روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير السوداني في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى الاجتماعي "الروسي- الأفريقي": "نحتاج إلى بناء مزيد من الثقة بين أفريقيا وروسيا عبر التواصل، هناك تردد في مجال القطاع الخاص في روسيا، وهناك ضعف في المعلومات عن أفريقيا وعن روسيا".

© REUTERS / TIKSA NEGERI البشير: الاستقرار في جنوب السودان يساهم في تحقيق السلام في بلادنا

وأكد بابكر على أن "مثل هذه اللقاءات توفر المعلومات وتشجع رجال الأعمال والقطاع الخاص للتواصل بين البلدين، أعتقد أن هذا سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات والتبادل التجاري ومزيد من الفرص في المجال الثقافي والأكاديمي والفعاليات الثقافية، ومؤكدا أن هذا سيكون له مردود إيجابي على العلاقات في المجمل".

وأضاف السفير السوداني لدى روسيا:

"هذه مبادرة جيدة جدا وموفقة وخطوة إيجابية على طريق تطوير العلاقات بين أفريقيا وروسيا الاتحادية، وأتمنى أن يتم تنفيذ ما تم التوصل إليه من توصيات، وهناك حماس من الجانب الأفريقي، كل السفراء موجودون، وهناك وفود من أفريقيا، ورجال الأعمال، والقطاع الخاص والخريجين من الجامعات الروسية".

وأعرب بابكر عن تفاؤله من عقد هذا المنتدى، قائلا: "أنا متفائل أن يكون له مردود إيجابي ومستقبل في أن يتبلور أو يتطور إلى منتدى ثابت، هناك مقترح من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن يكون سنوي، ونتوقع أن تخرج منه بعض المؤسسات، وبعض اللقاءات التخصصية القطاعية، في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

ويتم تنظيم المنتدى الاجتماعي "روسيا وأفريقيا " لأول مرة في العاصمة الروسية موسكو، في إطار الاستراتيجية الروسية الدولية لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع دول القارة الأفريقية وبناء أساس أقوى للتعاون الروسي الأفريقي، وسيتم تنظيمه سنويا، حيث سيصبح إحدى منصات التفاعل المثمر بين روسيا والدول الأفريقية. ويشارك في المنتدى أكثر من 500 شخص من أكثر من 30 دولة أفريقية ومن ممثلي الطلاب الأجانب الذين يدرسون في روسيا.