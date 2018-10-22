أوامر ملكية بإعدام 3 سعوديين بسبب جريمة قتل بشعة

أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من مواطنيها، بسبب جريمة القتل البشعة التي ارتكبوها.

وكشف بيان وكالة الأنباء كيف تم قتل المواطنين الهنود الخمسة، حيث قام القتلة باستدراج المجني عليهم إلى سهرة بمزرعة وإفقادهم الوعي بوضع حبوب في شراب قدم لهم، ومن ثم الاعتداء عليهم بالضرب وتكبيلهم وتكميم أفواههم حتى الموت وسلب متعلقاتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة، والتخلص منهم بدفنهم في حفرة.

تنفيذ حكم القتل حداً بحق يوسف جاسم المطوع، وحكم القتل تعزيرًا بحق عمار يسري آل دهيم، ومرتضى هاشم الموسوي — سعوديي الجنسية — بالقطيف، لقتلهم خمسة أشخاص من الجنسية الهندية.https://t.co/xdyFwe0K5l#واس pic.twitter.com/aW9ZqF73pa — واس (@spagov) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

وتابع البيان أنهم لم يكتفوا بذلك حيث قاموا بإنشاء مصنع للخمر وترويجه وشربه وتعاطي الحشيش المخدر.

وأوضح البيان أنه تمكنت سلطات الأمن من القبض عليهم، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية، إذ صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، وتم الحكم بقتل يوسف بن جاسم بن حسن المطوع حدا لقتله للمجني عليهم غيلة، والحكم بقتل كل من عمار بن يسري بن علي آل دهيم ومرتضى بن هاشم بن محمد الموسوي تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل حدا بحق: يوسف بن جاسم بن حسن المطوع، والقتل تعزيرا بحق عمار بن يسري بن علي آل دهيم ومرتضى بن هاشم بن محمد الموسوي، وجميعهم سعودي الجنسية، اليوم الاثنين بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

ونوهت البيان إلى أن ووزارة الداخلية تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة العاهل السعودي على استتباب الأمن وتحقيق العدل في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب سيكون مصيره.