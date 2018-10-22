بريطانيا تطالب السعودية بتوضيح عاجل بشأن مقتل خاشقجي

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للصحفيين، اليوم الاثنين: "لا تزال هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث فيما يتجاوز الفرضية التي طرحها التحقيق السعودي"، وذلك وفقا لـ"رويترز".
وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وتابع البيان كما تطرق الرئيسان "لمسألة مستقبل معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى"، حيث أكد ماكرون على "أهمية هذه المعاهدة من أجل الحفاظ على الأمن الأوروبي والاستقرار الاستراتيجي".
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