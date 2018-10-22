بريطانيا تطالب السعودية بتوضيح عاجل بشأن مقتل خاشقجي

دعت بريطانيا إلى توضيح عاجل لملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعدما قالت السعودية إنها لا تعرف تفاصيل مقتله.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للصحفيين، اليوم الاثنين: "لا تزال هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث فيما يتجاوز الفرضية التي طرحها التحقيق السعودي"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / HANDOUT أول تعليق إيراني على مقتل جمال خاشقجي

وكان وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، قال أمس الأحد، إن " تفسير السعودية لموت خاشقجي" ليس معقولا . وأضاف "هناك حاجة للوصول لحقيقة ما حدث قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف".

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وتابع البيان كما تطرق الرئيسان "لمسألة مستقبل معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى"، حيث أكد ماكرون على "أهمية هذه المعاهدة من أجل الحفاظ على الأمن الأوروبي والاستقرار الاستراتيجي".