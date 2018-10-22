العثور على جثة الصحفي سامي المعايطة

أعلنت وسائل إعلام أردنية عديدة، اليوم الاثنين 22 أكتوبر/تشرين الأول، العثور على جثة الصحفي الأردني، سامي المعايطة.

وقالت وكالة أنباء عمون الأردنية إن المعايطة، الكاتب الصحفي والمدير التنفيذي لهيئة شباب كلنا الأردن الأسبق، وافته المنية في مدينة الزرقاء.

وأشارت RT إلى أن المعايطة وجد مقتولا برصاصة في رأسه بسيارته في مدينة الزرقاء.

كما نقلت تصريحات على لسان نقيب الصحفيين الأردني، راكان السعايدة، قال فيها إن جميع المعطيات تشير إلى أن المعايطة "انتحر"، نتيجة لظروف خاصة كان يمر بها الفترة الأخيرة، بحسب قوله.

وفاة الصحفي الأردني سامي المعايطة بظروف غامضة https://t.co/7zQhJ0FqW7 pic.twitter.com/Rbj0oSdDJF — إرم نيوز (@EremNews) October 22, 2018

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ونفى السعايدة أن يكون هناك أسباب جنائية وراء الحادث.

وكانت صحف أردنية نقلت، أمس الأحد، عن مصدر أمني، قوله، إن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شخص مصابة بطلق ناري في الرأس داخل مركبة في محافظة الزرقاء".