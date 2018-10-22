مسؤول أمني إماراتي يتحدث عما كشفته مصادر استخباراتية خليجية

حذر مسؤول أمني إماراتي من أي هجمة سياسية على المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

اي هجمة سياسية على المملكة العربية السعودية تعد هجمة على العالم الاسلامي ما عدا إيران المشكوك فيها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 22, 2018

واعتبر ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، أن أي هجوم على السعودية يعد هجوما على العالم الإسلامي "ما عدا إيران المشكوك فيها"، وذلك في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر".

عندما يتحدث أعضاء لكونغرس عن حقوق الانسان…فذلك لا يعني أكثر من كونها مسرحية هزلية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 22, 2018

ولفت خلفان إلى أنه "عندما يتحدث أعضاء الكونغرس عن حقوق الإنسان، فذلك لا يعني أكثر من كونها مسرحية هزلية، متعجبا من صمت الكونغرس طوال هذه السنين، (عن عمليات القتل التي تحدث في فلسطين)، وعن جرائم قتل ارتكبها الإخوان، على حد قوله.

حكم الإخوان واغتالوا معارضيهم ولم يهب الكونغرس الامريكي ولا لوبياته ويدينوا الاخونجية…ولم نر انسانيتهم تلتهب عند اغتيال اطفال فلسطين بشكل يومي من قبل اسرائيل…لذلك هجومهم على السعودية يمثل منتهى الوقاحة

وقلة الحياء وعدم وجود الضمير الحي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 22, 2018

كما قال: "معارضون كثر تمت تصفيتهم في إيران وتركيا والغرب والشرق، ليس لأنني أبحث عن مبرر للسعودية في مقتل خاشقجي رحمه الله رحمة واسعة، لكن لم نجد غير السعودية يقر بواقعة قتل معارض من دون قصد مسبق بقتله وتعتقل الفاعلين، ألا يعتبر هذا عملا نبيلا في التصدي للممارسة الخاطئة".

معارضون كثر تمت تصفيتهم في ايران وتركيا والغرب والشرق…ليس لانني ابحث عن مبرر للسعودية في مقتل خاشقجي رحمه رحمة واسعة…لكن لم نجد غير السعودية يقر بواقعة قتل معارض من دون قصد مسبق بقتله…وتعتقل الفاعلين.

الا يعتبر هذا عملا نبيلا في التصدي للممارسة الخاطئة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 21, 2018

وأشار إلى أن "المصادر الاستخباراتية الأمنية الخليجية تؤكد أن قطر الحمدين لا تزال تسير على خطى مؤسسي الفوضى الخلاقة وأنها تعمل على الإطاحة بجميع الحكام الخليجيين دون استثناء، واحدا تلو الآخر لتمكين الإخوان من (عودة الروح) بعد الفشل الذي لحق بهم".

تؤكد المصادر الاستخباراتية الامنية الخليجية ان قطر الحمدين لا تزال تسير على خطى مؤسسي الفوضى الخلاقة وانها تعمل على الاطاحة بجميع الحكام الخليجيين دون استثناء واحدا تلو الآخر لتمكين الاخوان من (عودة الروح) بعد الفشل الذي لحق بهم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 20, 2018

وكان خلفان أثار الجدل بتغريدة تنبأ فيها بالرواية الرسمية السعودية التي أعلنت لاحقا عن مقتل خاشقجي، حيث قال إنها قد تكون مشاجرة أفضت إلى مقتل الصحفي.

لو افترضنا ان موظفا في القنصلية السعودية في تركيا اعتدى على خاشقجي في خلاف على استصدار شهادة..ادى ذلك الاعتداء الى وفاة خاشقجي…فمن المؤكد ان الشجاعة الاخلاقية التي نعرفها في السعوديين ان يقروا بصحة الواقعة ويقيموا الحد على المعتدي…ويسلموا جثة المجنى عليه الى ذويه — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 17, 2018

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، ولم ير بعد ذلك.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه اعترفت السلطات السعودية الليلة الماضية بمقتل خاشقجي؛ وعللت ذلك بـ "وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول".

وأعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت وفاته بعد مشاجرة داخل القنصلية، وأنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.