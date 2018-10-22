محكمة إسرائيلية تفرج عن محافظ القدس بشرط الحبس المنزلي وغرامة

قررت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، الإفراج عن محافظ القدس، عدنان غيث، شريطة حبسه منزليا لمدة أسبوع وغرامة مالية تقدر بخمسة آلاف دولار، بعد أن اعتقلته يوم السبت، بحجة ارتكابه مخالفة داخل أراضي الضفة الغربية.

رام الله — سبوتنيك. وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن قاضي المحكمة المركزية وافق على الاستئناف المقدم ضد القرار الصادر من "محكمة الصلح" القاضي بتمديد محافظ القدس الأحد.

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وقرر القاضي "الإفراج عنه، بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن منزله في سلوان إلى حي واد الجوز بالقدس لمدة سبعة أيام، إضافة إلى منع الحديث مع المخابرات الفلسطينية، وكفالة مالية قيمتها 20 ألف شيكل (خمسة آلاف دولار)، وإبعاده عن منطقة وادي الجوز في القدس الشرقية لمدة شهر".

وكانت شهود عيان قد ذكرت أن "قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت محافظ القدس، عدنان غيث، من بلدة بيت حنينا في مدينة القدس"، السبت الماضي.

وجاء اعتقال غيث ضمن حملة اعتقالات واسعة في إقليم (قيادة) القدس في حركة فتح، و في ظل تواصل اشتراك آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة في "مسيرات العودة" الكبرى، بالقرب من الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وهي المسيرات التي بدأت، في الثلاثين من مارس/آذار الماضي.