9 قرارات عاجلة من أمير قطر

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، تسعة قرارات عاجلة تتعلق بعلاقات بلاده بالدول الخارجية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أصدر الأمير تميم، القانون رقم 15 لسنة 2018، بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سمو أمير البلاد يصدر القانون رقم 15 لسنة 2018، بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني ، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. pic.twitter.com/nL2IJII0xy — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

وجاء القرار الثاني، رقم 66 لسنة 2018، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



سمو أمير البلاد يصدر القرار الأميري رقم 66 لسنة 2018، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني ، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. pic.twitter.com/px0Pjbn077 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨



وجاء التوجيه الثالث، بإصدار القرار رقم 67 لسنة 2018، بإنشاء وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية ، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سمو أمير البلاد يصدر القرار الأميري رقم 67 لسنة 2018، بإنشاء وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. pic.twitter.com/QzxCUyLymw — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨







وفي نفس الصدد، صدر القرار الرابع بمرسوم رقم " 53" لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيكاراجوا، الموقعة بمدينة مونتريال بتاريخ 28 / 11 / 2017، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة "68" من الدستور القطري.

سمو أمير البلاد يصدر المرسوم رقم /53/ لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيكاراجوا، الموقعة بمدينة مونتريال بتاريخ 28 / 11 / 2017 ، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور. pic.twitter.com/MulycMPM3M — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

فيما جاء خامس القرارات عن المجال السياحي، حيث أصدر الأمير تميم وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 5 / 6 / 2016م.

سمو أمير البلاد يصدر وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 5 / 6 / 2016م. pic.twitter.com/urYdaIPcq7 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

كما أمر أمير قطر بإصدار وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا "مجلس الوزراء" ومشروع البروتوكول المرفق بها، الموقعين بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 3 / 2018م.



سمو أمير البلاد يصدر وثيقه تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا /مجلس الوزراء/ ومشروع البروتوكول المرفق بها، الموقعين بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 3 / 2018م. pic.twitter.com/daaRJCdJeb — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨





وفي الجانب الثقافي صدر القرار السابع، والذي تضمن إصدار وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 10 / 4 / 2018م.



سمو أمير البلاد يصدر وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 10 / 4 / 2018م. pic.twitter.com/9bxvBEnXbH — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

كما خص أمير قطر نظام التعليم بالدولة بإحدى قراراته، حيث صدر التوجيه الثامن، بإصدار وثيقة تصديق بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 9 / 4 / 2018م.



سمو أمير البلاد يصدر وثيقة تصديق بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 9 / 4 / 2018م. pic.twitter.com/SVYb5f0yKj — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

واختتم أمير قطر قراراته بإصدار وثيقة تصديق بالموافقة على مذكرة تفاهم لإعداد وتدريب وتأهيل كوادر بشرية للعمل في شركات الطيران والموانئ الجوية والمطارات بين كلية قطر لعلوم الطيران في دولة قطر وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني في المملكة المغربية بتاريخ 12 / 3 / 2018م.

