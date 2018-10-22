روسيا تشارك في "كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد"

كشف منطاد الإمارات تفاصيل جديدة عن "كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد"، الذي تستضيفه الإمارات خلال شهري نوفمب/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد أعلن "منطاد الإمارات عن مشاركة الكابتن طيار ماريا اوبارينا رئيسة اتحاد المناطيد في روسيا في كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد، الذي تستضيفه الدولة الشهرين المقبلين، ضمن التقدير الكبير لقيادة وشعب الإمارات لشخص خادم الحرمين الشريفين الذي أطلق اسمه على النسخة الثالثة عشرة لبطولة كأس ومهرجان الإمارت الدولي للمناطيد".

© REUTERS / Faisal Nasser الأول من نوعه في المنطقة... الملك سلمان والشيخ زايد في حدث واحد تطلقه الإمارات

وأكد رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري، أهمية "مشاركة الفريق الروسي في كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد، الذي يعطي للبطولة مزيدا من القوة والتنافس والعالمية وسيشكل وجود الفريق الروسي ومشاركته الفاعلة إضافة قيمة إلى مجموعة المتنافسين الكبار الذين يرسمون ألوان أعلام أوطانهم وثقافتهم المتنوعة في البطولة".

من جانبها، أعربت الطيارة ماريا اوبارينا — 42 عاما الفائزة بعدد من البطولات العالمية والروسية — عن "سعادتها بمشاركتها للمرة الأولى في هذه البطولة التي تقام على أرض الإمارات التي أصبحت في ظل قيادتها الحكيمة جسر التواصل بين الشعوب من خلال احتضانها لأهم البطولات ومنها كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد، والتي يحرص ويطمح جميع الطيارين والفرق الدولية على المشاركة فيها ومنها الفرق الروسية".

وأشارت إلى "مشاركة منطاد خادم الحرمين الشريفين في مهرجان وكأس روسيا الدولي المفتوح في دورته الثالثة عشرة التي انطلقت في مدينة فيكيلوكي الروسية بجانب مشاركين من جميع مدن روسيا ودول أوروبية".