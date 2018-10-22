متحدث باسم حزب أردوغان: مزاعم التفاوض مع السعودية حول خاشقجي غير أخلاقية

استنكر المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم في تركيا، ما أسماه "مزاعم حدوث مفاوضات بين تركيا والمملكة العربية السعودية حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، القول إن "مزاعم حدوث مفاوضات بين تركيا والسعودية بشأن خاشقجي غير أخلاقية".

وأضاف المتحدث، عمر جليك، "قضية خاشقجي جريمة قتل معقدة تم التخطيط لها بوحشية"، لافتا إلى أن "الكشف عن حقيقة مقتل خاشقجي مسؤوليتنا".

وتابع "ستظهر نتائج التحقيق ويحاسب المسؤولون، بحيث لن يفكر أحد مرة أخرى بارتكاب مثل هذه الجريمة".

#عاجل| متحدث العدالة والتنمية التركي حول مقتل #خاشقجي: ستظهر نتائج التحقيق إن شاء الله ويحاسب المسؤولون، بحيث لن يفكر أحد مرة أخرى بارتكاب مثل هذه الجريمة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 22, 2018

​كما أكد المتحدث "الفاعلون بذلوا مجهودا كبيرا لطمس آثار جريمتهم".

#عاجل| متحدث العدالة والتنمية التركي: "جريمة قتل #خاشقجي معقدة للغاية والفاعلون بذلوا مجهودا كبيرا لطمس آثار جريمتهم" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 22, 2018

​وكانت الرياض قد أعلنت، مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.