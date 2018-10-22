"أنصار الله" تقصف تجمعات لجنود الجيش السعودي

أعلن مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير، التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، قصف تجمعات لجنود الجيش السعودي قبالة نجران.

وأوضح المصدر لقناة "المسيرة" أن سلاح الجو المسير نفذ هجوما على ما وصفها بـ"تجمعات مرتزقة الجيش السعودي" قبالة نجران بطائرة قاصف واحد، مؤكدا تحقيق ضربات مسددة.

وكانت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية قد نفذتا عملية مشتركة، السبت، استهدفت مبنى قيادة للجنود الإماراتيين في الساحل الغربي.

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله" تعلن مقتل عدد من الجنود السعوديين بالسيطرة على موقع في نجران

ويذكر أن سلاح الجو المسير وقوة الإسناد المدفعي لدى الجيش واللجان الشعبية قد نفذا، الثلاثاء 16 أكتوبر الحالي، عمليتين مشتركتين استهدفتا اجتماعا للتحالف في الدريهمي بالساحل الغربي.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب سيطرة "الحوثيين" على العاصمة صنعاء، ورفضهم الاعتراف بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.