إصابة 12 جنديا مغربيا خلال منع مهاجرين من الوصول إلى إسبانيا

أصيب 12 جنديا مغربيا خلال إحباط محاولة هجرة غير شرعية إلى إسبانيا، في عملية تم خلالها توقيف 141 مهاجرا.

الرباط — سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، إن "مجموعة من المهاجرين غير القانونيين المنحدرين من بلدان أفريقية جنوب الصحراء أقدموا، صباح أمس الأحد، على عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة".

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وأضاف البيان أن "القوات العمومية تدخلت لإحباط هذه المحاولة، حيث جرى توقيف 141 من المهاجرين غير القانونيين، في الوقت الذي تم فيه تسجيل إصابة 12 جنديا بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على أثرها إلى المستشفى".

وتابع المصدر أنه "خلال تسلقهم للسياج الفاصل عن ثغر مليلية المحتلة، تم تسجيل وفاة شخص إثر سقوطه من أعلى السياج وإصابة 22 من المقتحمين بجروح جراء الأسلاك الشائكة المتواجدة بالسياج، تم نقلهم إلى المستشفى للخضوع للعلاجات الضرورية".

وخلص البيان إلى أنه "على أثر هذه الأفعال المخالفة للقانون، قررت السلطات المغربية ترحيل جميع المشاركين في عملية الاقتحام إلى بلدانهم الأصلية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل".

وتسيطر إسبانيا على مدينة مليلية التي تنتمي جغرافيا للمغرب، وتعتبرها مدريد أراض اسبانية، فيما تصفها الرباط بـ "المدينة المحتلة".