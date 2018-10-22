الكشف عن جثتين داخل ثلاجة طعام في السعودية

أعلنت وزراة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن العثور على جثتين داخل ثلاجة حفظ الأطعمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، تحقق الشؤون الصحية بالمدينة المنورة في جثتين مجهولتين عثر عليهما بداخل ثلاجة حفظ الأطعمة (فريزر)، بعد ثبوت تورط مستشفى خاص في الاحتفاظ بها مدة تجاوزت 3 سنوات دون أن يتم التعامل معها بطريقة شرعية ونظامية، وإبلاغ الجهات الأمنية والصحية عنها وفق المتبع.

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وأشارت الصحيفة إلى، أنه خلال قيام اللجان التفتيشية بإدارة الالتزام في "صحة المدينة" بزيارة المستشفى ضمن جولاتها التفتيشية المعتادة، وأثناء تفتيش المراقبين بعض أقسام المستشفى عثروا على ثلاجة فريزر في إحدى الغرف، وبفتحها عثر على جثتين ملفوفتين بأكياس طبية محكمة بلاصق، ليتم على الفور إبلاغ الجهات المختصة وفتح ملف تحقيق في الحادثة واستدعاء المختصين بالمستشفى من أطباء وإداريين، وجميع من له علاقة بالقضية واستجوابهم عن وضع تلك الجثث وعن دوافع الاحتفاظ بها والسكوت عنها طيلة هذه الفترة.

وأكدت عكاظ، أنه جرى إعداد محضر بالواقعة متضمنا تقريرا تفصيليا بالحادثة، وجرى التحفظ على "الجثث" وإحالة القضية للجهات المختصة لتتولى مزيدا من التحقيقات مع الجهات ذات العلاقة.

فيما أوضح المتحدث باسم صحة المدينة حاتم سمان، أن الواقعة صحيحة، وأن التحقيقات فيها ما زالت جارية من قبل الجهات الرسمية، وتولى فريق من المختصين الملف للوقوف على القضية وبحث المزيد من التفاصيل.