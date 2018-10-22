الحكومة اليمنية تدعو روسيا للضغط على إيران لوقف تدخلاتها في اليمن

جددت الحكومة اليمنية دعوتها لجمهورية روسيا الاتحادية وكافة الدول الراعية للتسوية السياسية والمجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤونه.

القاهرة — سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء وكيل الخارجية اليمنية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، في الرياض سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، اليوم الاثنين، دعا بجاش إلى "ممارسة الضغوط على النظام الإيراني للكف عن التدخل في الشأن اليمني ودعم ميليشيا الحوثي الانقلابية، وضرورة الاستمرار في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي سلمي مستدام للحرب الدائرة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث الأساسية".

كما دعا وكيل خارجية اليمن إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وفي اللقاء، أكد المسؤول اليمني عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا والتي مر على تأسيسها 90 عاما.

وثمن الهبة التي قدمتها الحكومة الروسية لبرنامج الغذاء العالمي والبالغة مليون دولار للإسهام في تسيير أعمال البرنامج إلى نهاية العام الجاري.

من جهته، شدد سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وأكد على متانة العلاقة بين روسيا واليمن وضرورة الانتقال بها إلى مدى أوسع وآفاق أرحب.