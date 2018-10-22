وزير الخارجية الفرنسي: مقتل خاشقجي جريمة خطيرة

وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بأنه "جريمة خطيرة".

وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي بالعاصمة التونسية.

© REUTERS / BEAWIHARTA بعد بيان الأسلحة... ألمانيا تدعو السفير السعودي لاجتماع عاجل بسب مقتل خاشقجي

وقال لودريان في المؤتمر الصحفي، الذي نقلته وكالة "رويترز": "مقتل خاشقجي جريمة خطيرة، وينبغي الوصول إلى كبد الحقيقة".

ورد وزير الخارجية الفرنسي على سؤال إن كان فرنسا يمكن أن تتخذ قرار مثل ألمانيا بشأن وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، قال لودريان: "أي رد سيظهر بصورة واضحة، بعد إثبات الحقيقة".

أما وزير الخارجية التونسي، فندد بدوره بما وصفها بجريمة قتل خاشقجي.

لكن عاد وأكد أن تفاعل السعودي "إيجابي" بصورة كبيرة في تلك القضية.

وقال الجهيناوي: "أولا هذه جريمة ضد مواطن سعودي وهذا المواطن صحفي ، وتونس تندد بهذه الجريمة ، ويجب تقصي الحقائق".

واعتبر الجهيناوي أن "السلطات السعودية استجابت وتقوم بالتحقيق، وقامت بعزل واعتقال بعض المتورطين، مضيفا "أن السعودية تتفاعل إيجابيا".

وكانت السعودية أعلنت، قبل أيام، وفاة خاشقجي رسميا. وجاء إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.