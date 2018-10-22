السعودية تعلن موعد صرف العلاوة لموظفيها... ووزيرهم يشكر الملك وولي عهده

قال وزير الخدمة المدنية السعودي سليمان الحمدان لتلفزيون العربية اليوم الاثنين إن المملكة أمرت باستئناف صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة اعتبارا من بداية 2019.

© REUTERS / UMIT BEKTAS مستشار أردوغان عن "مقتل خاشقجي": هناك من يهزأ بمخابراتنا

وتمثل الأمر الملكي في اعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها. وحسب تلفزيون "العربية السعودي، فإن المملكة ستدفع العلاوة السنوية لموظفي الدولة بحلول مطلع 2019.

ومن جانبه قدم وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان، الشكر والامتنان للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.

وقال: "يسعدني ويشرّفني أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده امتنان وشكر وتقدير موظفي القطاع الحكومي على صدور هذا الأمر الملكي الكريم، الذي يعكس حرصهما على كلِّ ما من شأنه رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي لتنميته وتطويره، والدفع به ليؤدي أدواره المنوطة به".

وحسب "رويترز" كانت الرياض، التي تعرضت لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط، ألغت العلاوات التي تعادل راتب شهر في سبتمبر أيلول 2016. وأعادت المملكة صرف العلاوة لبعض الموظفين الحكوميين في أبريل/ نيسان 2017.