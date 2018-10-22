"أجنحة الشام" السورية تبدأ رحلاتها إلى مطار شيريميتيفو بموسكو في نوفمبر

أعلنت شركة أجنحة الشام، اليوم الاثنين، أن رحلاتها المنتظمة من دمشق إلى موسكو ستصبح إلى مطار شيريميتيفو بدلاً من مطار فنوكوفو.

وجاء في بيان الشركة: "اعتبارا من 7 تشرين الثاني / نوفمبر، سيتم تسيير رحلاتنا مباشرة من دمشق إلى مطار شيرميتيفو الدولي في موسكو بدلا من مطار فنوكوفو".



© Photo / Khaled Ibrahim رحلتان أسبوعيا... خطة أجنحة الشام لتسيير رحلات بين دمشق وموسكو

وتشير الشركة إلى أن هذا التغيير سيسمح لمسافريها متابعة رحلاتهم وحجز تذاكرهم المتممة لأكثر من 100 محطة حول العالم.

وجاء على موقع شركة "أجنحة الشام" أن أسعار التذاكر من موسكو إلى دمشق ذهابا ستكون ابتداءً من 350 دولارا أمريكيا، وذهابا وإيابا ستكون ابتداءً من 550 دولارا أمريكيا.

أما بالنسبة للرحلة من دمشق إلى موسكو ستكون ابتداءً من 300 دولار أمريكي لرحلة الذهاب، و400 دولار للذهاب والإياب.

وتجري الشركة السورية رحلات إلى عدد من البلدان منها السعودية والإمارات والعراق وقطر وأرمينيا.

هذا وتأسست شركة " أجنحة الشام" للرحلات الجوية عام 2007، ويقع مقرها في مطار دمشق.