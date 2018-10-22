أمير سعودي يعزي أسرة خاشقجي

قدم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه لذوي الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اعترفت المملكة بوفاته داخل مبنى قنصليتها في إسطنبول قبل أيام.

ووفقا لوكالة "واس" يوم الاثنين، جاء في البرقية: "نتقدم لكم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الأستاذ جمال خاشقجي إثر الحادث الأليم والمؤسف الذي وقع له، ونشاطركم الحزن، وندعو للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمكم الله الصبر والسلوان".

© AP Photo / Hassan Ammar الملك سلمان وولي العهد يتصلان بنجل خاشقجي

وأعلنت الرياض، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني.

وأمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.