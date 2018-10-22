أمير سعودي يعزي أسرة خاشقجي

ووفقا لوكالة "واس" يوم الاثنين، جاء في البرقية: "نتقدم لكم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الأستاذ جمال خاشقجي إثر الحادث الأليم والمؤسف الذي وقع له، ونشاطركم الحزن، وندعو للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمكم الله الصبر والسلوان".
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني.
وأمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
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