تعليق رسمي جديد من السعودية حول مقتل خاشقجي

وغرد العواد عبر حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين: "المملكة طيلة تاريخها لم تستهدف أحدا، بل تحيل المتهمين إلى القضاء لكي تأخذ العدالة مجراها، بمن فيهم إرهابيون حملوا السلاح وهددوا الأمن".

وأضاف العواد "أي مزاعم عن استهداف المملكة لمواطنها جمال خاشقجي، رحمه الله، هي تخرصات عارية عن الصحة".

المملكة طيلة تاريخها لم تستهدف أحدا، بل تحيل المتهمين إلى القضاء لكي تأخذ العدالة مجراها، بمن فيهم إرهابيون حملوا السلاح وهددوا الأمن. أي مزاعم عن استهداف المملكة لمواطنها جمال خاشقجي، رحمه الله، هي تخرصات عارية عن الصحة. — عواد بن صالح العواد (@AwwadSAlawwad) October 22, 2018

وأعلنت الرياض، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني.

وأمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.