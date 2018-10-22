وزير الخارجية المصري يتوجه إلى السعودية حاملا رسالة من السيسي للملك سلمان

يغادر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى الرياض، حاملا رسالة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

ووفقا لبيان الوزارة: ‎"يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء الإثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، حاملاً رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى شقيقه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين".

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وأضاف البيان "تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن المملكة العربية السعودية تواجه أزمة في الوقت الحالي، عقب أعلان الرياض، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني.

وأمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.