بريطانيا: مزاعم السعودية بشأن وفاة خاشقجي غير معقولة

جدد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الاثنين، إدانة بلاده لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، مشيرا إلى ارتباط العناصر المتورطة في قتله بالحكومة السعودية، ورافضا الاعتداد بالرواية السعودية الرسمية حول مقتله.

وقال هانت، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني: "لقد قتل السيد خاشقجي على يد عملاء حكومة تربطنا بها علاقات وثيقة"، واصفا إعلان السعودية أن خاشقجي قتل في مشاجرة بالأيدي داخل القنصلية بأنه "لا يرقى إلى كونه تفسيرا يمكن تصديقه".

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وأضاف هانت "ستعتمد إجراءات بريطانيا والحلفاء في قضية خاشقجي على مصداقية التفسير السعودي النهائي وعلى الثقة في عدم تكرار ذلك".

وأعلنت الرياض، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني.

وأمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.