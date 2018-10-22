بريطانيا: مزاعم السعودية بشأن وفاة خاشقجي غير معقولة

وقال هانت، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني: "لقد قتل السيد خاشقجي على يد عملاء حكومة تربطنا بها علاقات وثيقة"، واصفا إعلان السعودية أن خاشقجي قتل في مشاجرة بالأيدي داخل القنصلية بأنه "لا يرقى إلى كونه تفسيرا يمكن تصديقه".
وأعلنت الرياض، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني.
وأمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
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