استمرار عودة اللاجئين إلى سوريا... وأكثر من 360 لاجئا عادوا في يوم

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز اليومية: "خلال اليوم الماضي، عاد 360 سوريا إلى الجمهورية العربية السورية، من أراضي دول أجنبية بما في ذلك 108 لاجئين عادوا من لبنان عبر معبري يابوس وتلكلخ".
كما جرت الإشارة إلى أن الوحدات الهندسية تواصل إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا، حيث جرى، خلال 24 ساعة، تدمير 41 قطعة معدة للانفجار، بما في ذلك وثلاث عبوات ناسفة.
وكانت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) في لبنان ميراي جيرار، أكدت أن "88 % من اللاجئين السوريين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم".
ونقلت "الميادين" عن جيرار قولها في حلقة نقاشية في لبنان، "إن الأسباب التي تجعل اللاجئين يتريثون بالعودة إلى سوريا لا تتعلق بصورة أساسية بمسألة الحل السياسي ولا بمسائل إعادة الإعمار، بل بإزالة عدد من "العوائق العملية".
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