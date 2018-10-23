ضحايا في تفجير انتحاري يستهدف سوقا شعبيا شمال بغداد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوقوع ضحايا من المواطنين، إثر اعتداء إرهابي استهدف سوق القيارة الشعبي، جنوبي مركز نينوى، شمال العاصمة.

سبوتنيك. وحسب المصدر، فقد تضاربت الأنباء بشأن الانفجار حول إذا كان بسيارة مفخخة أو عبوة ناسفة، ووقع في داخل سوق ناحية القيارة، وأسفر عن قتلى وجرحى في حصيلة لم تعرف حتى الآن، وكذلك الأضرار مادية.

انفجار سيارة مفخخة داخل سوق شعبي في الموصل بـ #العراق pic.twitter.com/QJguHyxP4g — بوابة الهدف (@hadafnewsps) October 23, 2018

وأكد المصدر أن حملات تبرع بالدم نفذها أهالي القيارة في مستوصف الناحية، لإنقاذ الضحايا من التفجير.

يذكر أن القوات العراقية حررت ناحية القيارة الغنية بالنفط، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر أغسطس/آب عام 2016.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.